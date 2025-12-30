Турция продаде на Испания 30 военни самолета

Кадър Youtube

Турция осигури най-голямата си досега сделка за износ на единичен самолет, след като Испания избра да купи 30 учебни самолета Hurjet, пише Turkey Today.



Испанските военновъздушни и космически сили ще придобият 30 самолета Hurjet по цялостна програма на стойност 2,6 милиарда евро, като доставките са планирани да започнат през 2028 г., обяви вчера президентът на отбранителната индустрия на Турция Халук Горгун, допълва Фокус.



Споразумението представлява важен етап за отбранителния сектор на Турция, който през последното десетилетие се позиционира като все по-конкурентен износител на военни технологии.



Договорът обхваща доставка на самолети, интегрирана усъвършенствана архитектура за обучение на пилоти, наземни симулационни и тренировъчни системи, инфраструктура за поддръжка и поддръжка, както и дългосрочна оперативна подкрепа.

