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Турция продава военен кораб на страна от НАТО и ЕС за първи път в историята си

21.06.2026 / 09:17 4

кадър: Петел

Турция изнесе военен кораб за страна членка на НАТО и Европейския съюз за първи път в своята история чрез договор за продажба, подписан с Румъния, съобщи днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде Анадолската агенция.

По време на церемонията по предаването на патрулния кораб CAm. Roman на командването на военноморските сили на Румъния и на церемонията по въвеждане в експлоатация и издигане на флага на нови платформи на турските военноморски сили в Истанбул, Ердоган подчерта нарастващите възможности на Турция в областта на военноморската отбрана.

„С договора за продажба, който подписахме с Румъния, Турция за първи път в историята си изнася военен кораб за страна членка на НАТО и Европейския съюз“, каза той, предаде БТА.

Ердоган допълни, че Турция е построила повече от 140 военноморски платформи за различни региони по света и описа сектора за строителство на военни кораби в страната като преживяващ „най-натоварените и продуктивни дни“ в 103-годишната история на републиката.

По думите му Турция е сред страните, които могат да строят най-голям брой военни кораби едновременно.

Турският президент също така подчерта сътрудничеството в областта на отбраната с партньорски страни, като каза, че Турция счита за свой дълг да споделя възможностите си в отбранителната индустрия с приятелски държави.

„Целта на Турция не е да създава напрежение в нашия регион, а да укрепва мира, справедливостта, спокойствието и стабилността“, посочи Ердоган.

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Редактор "Екип на Петел",

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Коментари
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Off Road (преди 4 минути)
Рейтинг: 59127 | Одобрение: 13912
Тенеке, говориш глупости. Първо, не смесвай Демокрация с ЕС. Второ, удобно забравяш бандитската приватизация на Костов, който фалира работещ завод с кораби на стапела - капарирани. Питай по-старите си колеги, как уникални машини за корабостроенето бяха продадени на скрабна цена точно на турци. После, понеже хал хабер си нямаш от това което говориш, да ти кажа - това не са само 3-4 корабостроителници с по няколко хиляди работници - всеки един механизъм с изключение на главен и спомагателен двигател бяха българско производство - помпи, котли, кранове, електромотори. Загина цялата индустрия, с заводи в цялата страна. Аз съм 35 години в бранша момчето, работил бил, казали му...
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kris (преди 41 минути)
Рейтинг: 625184 | Одобрение: 122639
Спомням си какво тръбене падна когато построихме танкера Хан Аспарух....Всъшност го направиха по-къс, заради размера на дока и не можа да стигне 100 000 тона....После беше продаден на Индия за скраб.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
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robotron2000 (преди 48 минути)
Рейтинг: 61397 | Одобрение: 1162
офрод аз съм работил в кораборемонтният и корабостроителният КРЗ през някъде 1999-2000 мога да ти кажа че по голяма мизерия и с лупа да търсиш по света не можеш да откриеш! а по стари колеги казват че нищо не се е мръднало от комунизма насам, значи демокрацията не ти е виновна. Просто едно време хората нямаше как работеха в тоя мизерабъл, като си отвориха границите си биха камшика. 
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Off Road (преди 1 час)
Рейтинг: 59127 | Одобрение: 13912
Беше време, когато българската индустрия бълваше кораби от корабостроителниците ни и се присмивахме на турците с техните ръждясали гемии и параходи. После, влязохме в ЕС.

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