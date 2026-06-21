Турция продава военен кораб на страна от НАТО и ЕС за първи път в историята си

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Турция изнесе военен кораб за страна членка на НАТО и Европейския съюз за първи път в своята история чрез договор за продажба, подписан с Румъния, съобщи днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде Анадолската агенция.

По време на церемонията по предаването на патрулния кораб CAm. Roman на командването на военноморските сили на Румъния и на церемонията по въвеждане в експлоатация и издигане на флага на нови платформи на турските военноморски сили в Истанбул, Ердоган подчерта нарастващите възможности на Турция в областта на военноморската отбрана.

„С договора за продажба, който подписахме с Румъния, Турция за първи път в историята си изнася военен кораб за страна членка на НАТО и Европейския съюз“, каза той, предаде БТА.

Ердоган допълни, че Турция е построила повече от 140 военноморски платформи за различни региони по света и описа сектора за строителство на военни кораби в страната като преживяващ „най-натоварените и продуктивни дни“ в 103-годишната история на републиката.

По думите му Турция е сред страните, които могат да строят най-голям брой военни кораби едновременно.

Турският президент също така подчерта сътрудничеството в областта на отбраната с партньорски страни, като каза, че Турция счита за свой дълг да споделя възможностите си в отбранителната индустрия с приятелски държави.

„Целта на Турция не е да създава напрежение в нашия регион, а да укрепва мира, справедливостта, спокойствието и стабилността“, посочи Ердоган.

Редактор "Екип на Петел",

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