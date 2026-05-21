Турция пуска ново приложение, с което ще се подават сигнали и снимки до 112

снимка: Пиксабей

Ново мобилно приложение ще позволи подаването на сигнали и изпращането на снимки до спешните екипи, които отговарят на тел. 112. Приложението „Живот, 112, спешно е!“ беше представено от вътрешния министър на Турция Мустафа Чифтчи, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

„Чрез тази система 112 спира да бъде единствено телефонна линия и се превръща в мултимедийна платформа, чрез която могат да бъдат споделяни снимки и видео. Събирайки под един покрив всички мобилни приложения в различни области, в които работи нашето министерство, осигурихме дигитална цялост“, заяви вътрешният министър на Турция, предаде БТА.

Той подчерта, че през системата могат да бъдат изпратени местоположението на даден човек или адрес на близък, който има нужда от помощ, а добавянето на 10-секундно видео ще даде възможност на екипите да анализират ситуацията, докато пътуват към мястото на инцидента.

В приложението ще има механизъм за предупреждение при природни бедствия.

„Ще има възможност за предупреждение, ако даден човек се намира под разрушения или е в капан. Ще могат да бъдат подавани искания за оглед за щети върху сграда, за подслон, сигнали при други ситуации. След природно бедствие и при кризи сигналите ще достигат мигновено до кризисните ни центрове и ще бъдат предавани на екипите“, заяви Мустафа Чифтчи.

Приложението разполага също така с модул за подаване на сигнали при спешност в училищата и около тях от страна на учителите. Когато се намират вътре в самото училище, учителите ще могат да използват и паник-бутон, който е част от приложението.

„При случаи на насилие, кризи със сигурността, сигналът ще постъпва в центровете с кода „много спешно“ и силите ни за сигурност за секунди ще пристигнат на адреса на училището, който ще се изпраща автоматично. Учителите ще могат да използват бутона, когато са на работа в самото училище. Извън него бутонът няма да може да бъде използван. Ако учителят работи в повече от едно училище, ще има възможност за избор за кое училище да бъде подаден сигналът за спешния случай“, обясни вътрешният министър.

Приложението ще може да бъде използвано също така през приложението „КАДЕС“ (KADES) и смарт часовници.

„Дори, ако телефонът се намира в чантата ви или е далеч, само с едно докосване на смарт часовника на ръката ви, ще можете да изпратите за секунди сигнал за спешна помощ до нашия център“, каза вътрешният министър.

Приложението „Не спи“ (UYUMA), което е свързано с борбата с разпространението и употребата наркотици, също минава под шапката на новото приложение. „Живот, 112, спешно е!“ ще пази в тайна самоличността на подателите на сигнали и те няма да бъдат предоставяни на трети лица.

При подаването на сигнал за пожар, той ще бъде изпращани както до горските служители, така и до пожарникарите спрямо това дали е в сграда или в горска местност. Приложението ще дава възможност за уточняването на това при подаването на сигнала, което ще предотврати загубата на време.

Сигналите за бездомни животни и техните също ще могат да бъдат изпращани през приложението. Менюто „други сигнали“ дава възможност за подаване на сигнали за терор, трафик, нелегална миграция, насилие и опит за самоубийство.

Наред това приложението ще предотврати претоварването на телефонните линии в случи на природни бедствия и ще дава информация за най-сигурните места и местата, организирани за събиране от Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации (AFAD). Нововъведението разполага също така с бутон-аларма, който може да бъде използван в случаи на земетресение, когато бедстващият не може да говори. Така високочестотният звук, който ще произведе телефонът, ще няма да бъде чут от хората, но ще бъде чут от кучетата-спасители, които се опитват да достигнат до затрупаните.

Приложението ще дава също така информация за дежурните аптеки и болници в близост.

