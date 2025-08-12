реклама

Турция пусна нови дронове над границата с България

12.08.2025 / 11:37 1

Пиксабей

Безпилотните машини са от ново поколение

Валията на турския окръг Къркларели Угур Туран представи дронове от ново поколение, които ще използват за засилване на контрола по границата с България, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА.

По време на представянето на безпилотните летателни апарати Туран подчерта важната роля, която властите в Къркларели отдават на охраната на границата. Той заяви, че новите дронове ще бъдат предоставени на местните структури на турското министерство на вътрешните работи и турската Дирекция „Управление на миграцията“ с цел подобряване на ефективността на работата им.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 13 минути)
Рейтинг: 492843 | Одобрение: 89993
Имат, пускат....Ние като нямаме гоним нарушителите по пътищата, други ги залавяме чак в София.....!! Можехме да не подаряваме 100те БТРа на орките, а да ги разположим на границата.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама