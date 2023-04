Турция пусна първия си самолетоносач

Турция пусна в експлоатация дългоочаквания си най-голям военен кораб, с което засили военноморските си способности и превърна страната в една от малкото държави в света с местен самолетоносач, предаде "Сабах".

Многофункционалният десантен кораб „TCG Анадолу“, който ще бъде флагманът на Турция, беше предаден на командването на военноморските сили.

Корабът ще бъде не само първият самолетоносач на Турция, но и първият в света кораб, който ще разчита предимно на безпилотни самолети или т.нар. дронове.

Базиран на испанския флагмански кораб "Хуан Карлос I", „TCG Анадолу“ е тип десантен щурмови кораб, предаде Дарик и БТА.

Той е дълъг 231 метра, широк 32 метра и с водоизместване от 27 436 тона. Максималната му скорост е около 21 възела, обсегът му е 9000 морски мили и може да действа в морето в продължение на 50 дни.

Корабът е поръчан през 2015 г., заложен е през февруари 2018 г. и е спуснат на вода през април 2019 г. Въвеждането му в експлоатация беше планирано за 2021 г., но впоследствие отложено заради пандемията от COVID-19.

Първоначално се предвиждаше корабът да носи флотилия от хеликоптери и изтребители с късо излитане и вертикално кацане (STOVL), като например варианта F-35B на стелт самолета от пето поколение на Локхийд Мартин.

Тази възможност беше отхвърлена, след като САЩ отстраниха Турция от многонационалната програма за разработване на изтребителите F-35. Причината бе решението на Анкара да придобие произведени в Русия системи за противовъздушна отбрана С-400 през 2019 г.

Това е накарало Тюрция да преразгледа плановете за развитие и да направи допълнителни корекции, за да превърне корабът в преносител на безпилотни летателни апарати (БЛА), безпилотни бойни летателни апарати (ББЛА) и безпилотни изтребители, в допълнение към хеликоптерите.

