Турция разследва изгаряне на държавния флаг на границата със Сирия

Снимка: Пиксабей

Турското министерство на отбраната съобщи днес, че е започнало разследване на "терористична атака", свързана със сирийските кюрдски Сили за защита на народа (YPG), срещу турското знаме на граничната линия между Нусайбин и Камишли по турско-сирийската граница, съобщава Анадолската агенция, цитирана от БТА.

"Предприето е административно разследване на опита на симпатизанти на терористичната организация да преминат през затворения граничен пункт в Нусайбин и на атаката срещу нашето знаме на граничния пункт", се казва в изявление на министерството в турската платформа Ен Сосял.

Агенция Ройтерс отбелязва, че Анкара разследва изгарянето на турското знаме по време на протести по границата със Сирия от прокюрдски групи, които съвпаднаха със сблъсъци между правителството в Дамаск и водените от кюрдите сили.

По-рано ръководителят на Дирекцията по комуникациите към турското президентство Бурханеттин Дуран определи атаката срещу турското знаме като "открита провокация, насочена срещу мира в страната".

"Тези, които планират и извършват такива действия, трябва да знаят, че всяка заплаха за сигурността на Република Турция и всяко злодеяние срещу нашите свещени ценности ще срещнат най-решителна реакция", подчерта той.

Протестиращи на турско-сирийската граница в подкрепа на кюрдите в Сирия стигнаха до сблъсъци с полицията днес, след като над хиляда прокюрдски демонстранти останаха блокирани от турската полиция, която използва сълзотворен газ и водни оръдия след опит от тяхна страна да си пробият път от Турция към Сирия през граничния пункт в Нусайбин в Югоизточна Турция, предаде АФП.

Демонстрантите се събраха по призив на турската прокюрдска партия ДЕМ, за да изразят недоволството си от операцията на сирийската армия срещу сирийските кюрдски милиции в североизточна Сирия.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

