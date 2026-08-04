Турция с готов проект за 7 ленти на „Малко Търново“, България няма дори идеен план

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Кметът на Малко Търново Илиян Янчев призова Министерството на регионалното развитие, Министерството на финансите и Агенция „Митници“ да ускорят работата по разширяването на граничния пункт с Турция. По думите му това е крайно необходимо, тъй като турската страна вече има готов проект за гранична инфраструктура с общо седем ленти, докато от българска страна няма дори идеен план.

Призивът му идва ден след като ГКПП „Малко Търново“ беше отворен и за лекотоварни автомобили до 3,5 тона. Мярката цели да облекчи трафика на другите два пункта с Турция – „Капитан Андреево“ и „Лесово“.

„Нереално е толкова години граничният пункт да работи с една лента на вход и една на изход. Това създава неудобства както за туристите, така и за служителите“,

коментира Янчев пред БТА след среща с министъра на регионалното развитие Иван Шишков.

Кметът обясни, че е виждал проекта за турския пункт „Дерекьой“, който предвижда по три ленти за движение във всяка посока и отделна „зелена“ лента. Според него подобен огледален проект може да бъде реализиран и на българска територия, което би ускорило подготовката и изпълнението.

Янчев заяви, че след разговорите си с министър Шишков е останал с впечатление, че към момента не съществува готов проект – „нито на хартия, нито на идеен план“. Той допълни, че ако е имало разработка, включително за обходен път край село Звездец, тя е трябвало да бъде съгласувана с общината, а това не е направено.

През годините въпросът за капацитета на границата с Турция е повдиган многократно, като през 2025 г. тогавашният регионален министър Гроздан Караджов обяви планове за изграждането на още два гранични прехода.

Редактор "Екип на Петел",

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