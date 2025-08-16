Турция с вест за пенсиите от България и Германия

Пиксабей

Турският институт за социално осигуряване (SGK) обяви, че пенсионерите в страната, които получават своите плащания от България и Германия, вече имат право да се възползват от специални банкови промоции. Това е нова възможност, която дава достъп до финансови бонуси, досега достъпни само за местните пенсионери, пише Блиц.

Новото правило засяга около 80 000 души, чиито пенсии от чужбина се изплащат чрез SGK посредством Турската земеделска банка (T.C. Ziraat Bank), пише Блиц.

Промоциите, известни като "emekli promosyonu", обикновено представляват еднократен паричен бонус или други финансови облаги. За да се възползват, пенсионерите трябва да се ангажират да получават своята пенсия през съответната банка за определен период.

Сумата на бонуса варира в зависимост от размера на пенсията и актуалната кампания на банката.

За да подадат заявление и да получат полагащия им се бонус, пенсионерите трябва да посетят клона на T.C. Ziraat Bank, от който получават своята пенсия.

С това решение SGK изравнява правата на чуждестранните пенсионери с тези на местните граждани, като им осигурява достъп до изгодни банкови условия.

