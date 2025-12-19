Турция съобщи, че руски дрон се е разбил в северозападната част на страната

Пиксабей

Турция обяви днес, че е открила руски безпилотен летателен апарат Орлан-10 в северозападния град Коджаели, съобщи Министерството на вътрешните работи, цитирано от Ройтерс.

Министерството посочи, че според първоначалните оценки дронът е бил използван за разузнавателно-наблюдателни цели и добави, че в момента тече разследване по случая, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел"

