Турция ще е домакин на среща за Газа следващата седмица

Турция ще е домакин на среща за Газа в понеделник, съобщи външният министър на Анкара Хикан Фидан, цитиран от Ройтерс. В срещата ще участват външните министри от редица мюсюлмански държави, а разговорите ще се концентрират върху примирието в анклава и създаването на стабилизращи международни сили. Срещата има за цел да "оцени напредъка ни и да обсъдим какво можем да постигнем заедно на следващ етап", каза Фидан, предава БНР.

Говорител на турското външно министерство заяви, че са поканени първите дипломати на Египет, Индонезия, Йордания, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емриства. Те се срещнаха с американския президент Доналд Тръмп на 23 септември в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. "Тогава се появи лъч надежда за всички," изтъкна турският външен министър.

Анкара работи интензивно и армията й обсъжда възможността да се присъедини към международните сили, които ще съблюдават спазването на примирието в ивицата Газа, каза още Фидан. Но израелският му колега Гидеон Саар заяви в началото на седмицата, че не би било разумно страната му да допусне участието на Турция, заради враждебното й отношение към Израел.

