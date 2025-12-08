Кадър Youtube

Турция ще гарантира трансфера на руски газ към Унгария - това стана ясно след среща между унгарския премиер Виктор Орбан и президента Реджеп Тайип Ердоган, предава БНТ.

Икономика, търговия, миграция и енергетика бяха основните акценти в разговорите между двамата лидери.

Според Орбан Турция е "регионална сила" и ежегодните срещи с турските лидери им позволяват да коментират ситуацията в Европа и Евразия като "приятели".

Орбан е подчертал усилията на Унгария и Турция за постигането на мир в Украйна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!