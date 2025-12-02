реклама

Турция ще забрани вписването на бакшиша в сметките на клиентите

02.12.2025 / 14:27 3

Турското министерство на търговията е подготвило нов проект за наредба относно надценките за обслужване в ресторантите, кафетата, баровете, сладкарниците и др. заведения, които се вписват в сметките на клиентите, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, цитирана от БТА.

Проектът забранява вписването в сметките на клиентите на надценка за обслужване или т.нар. бакшиш, за куверти и пр., която се прилага настоящем и варира между 10 и 15 процента от стойността на консумацията.

Проблемът от дълго време е тема на дебат в обществото и в медиите. В последно време са зачестили оплаквания от клиенти, че много заведения, особено в мегаполиса Истанбул, начисляват такси за маси и услуги, вариращи от 20 до 50 лири на човек.

За да се спре тази порочна практика, която предизвика възмущение и оплаквания, новата наредба предвижда да се забрани вписването на надценки за обслужване или куверт в сметките на клиента, се посочва в мотивите към проекта.

Преди това министерството наложи цените на всички услуги, храна, напитки и пр. в заведенията да бъдат ясно написани на входа и на масите на съответното заведение - наредба, която се спазва. В много заведения надписите са на турски и на английски език.

Съгласно настоящата практика могат да се начисляват допълнителни такси, като например такси за обслужване, куверт и др., при условие че са ясно посочени в ценовата листа.

Подготвената наредба предвижда в сметките на клиента да се вписва само цената на консумацията, без да се добавя надценка за обслужване. А таксата за обслужване или бакшишът да бъдат изцяло доброволни, според преценката на клиента.

Предвиждат се и солидни парични глоби за неспазване на новата наредба.

„Новият проект за регулиране на цените, който ще бъде внесен в парламента, премахва по-голямата част от допълнителните такси. Клиентите ще плащат само за консумацията и това, което са поръчали. Плащанията извън поръчката ще бъдат изцяло доброволни; задължителните такси за обслужване ще бъдат премахнати“, пише вестник „Тюркие“.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
уйчо (преди 10 минути)
Рейтинг: 120383 | Одобрение: 6458
А бе тея имат хиляди номера да те натоварят със сметката. Аз нямам нищо против първата бира да я изпия без калмара, ама не ти го носят, чакат да поръчаш още. Накрая се сърдят, че няма бакшиш.  Затова не ги харесвам. Колеги са пили бира за 500 долара, от първо лице съм го чувал. По някой каналите National Geographic или подобните имаше филм, как, ако нямаш толкова пари за една бира двама бабанки те влачат до близкия банкомат, а полицаите по пътя си обръщат главите на другата страна и си свиркат. 
2
1
kris (преди 40 минути)
Рейтинг: 540489 | Одобрение: 101209
В белите държави бакшиш се дава когато клиентът е доволен от обслужването....Когато тъпият келнер ми донесе бирата преди храната не му давам бакшиш.....Бирата ми се стопля, а аз топла бира не обичам....Правят го дори когато предупреждавам, че искам бирата да дойде заедно с картофките, а тия гледат как на тях да им е удобно.....! Я с 200.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 159033 | Одобрение: 17493
Така трябва,за какво ще ме задължават да им давам бакшиш???;)НамусенУхилен

