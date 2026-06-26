Турция си тръгна с победа от Мондиал 2026 след успех срещу САЩ, Австралия и Парагвай направиха реми

Кадър Youtube

С гол в сетния миг на резервата Каан Айхан отборът на Турция надигра САЩ с 3:2 и си тръгва с достойнство от световното първенство по футбол.

Турците загубиха шансове за фазата на елиминациите след две загуби в първите два мача, но намериха сили да излязат с чест от ситуацията, побеждавайки един от домакините на турнира САЩ, който вече си бе осигурил място в следващата фаза и първото място в група D с две победи в първите два мача, отбелязва БТА.

В другия мач от групата Австралия и Парагвай направиха нулево реми, което донесе второто място и директно класиране за Австралия, а Парагвай вероятно ще продължи във фазата на елиминациите като един от трите най-добри трети отбори.

Американците поведоха срещу Турция с гол на Остин Тръсти още в третата минута, но Турция направи обрат с голове на Арда Гюлер в 10-а минута и на Оркун Кьокчу в 31-вата минута.

Втората част започна с натиск на американците и в 49-ата минута една лошо отбита топка попадна на крака на Себастиан Берхалтер, който изравни за 2:2.

САЩ можеше да стигне до трети гол, но удар на Пулишич бе спасен от вратаря, а Уестън Маккени уцели гредата.

В самия край на добавеното време Турция стигна до успеха. Арда Гюлер показа финна техника на десния фланг, промушвайки топката между краката на Пулишич, сред което центрира към Джан Узун, а той намери влезлия като резерва Каан Айхан, който вкара победния гол за Турция.

В другия мач от групата очаквано Австралия и Парагвай направиха нулево реми, което устройва и двата отбора.

Срещата на "Леви'с Стейдиъм" в Сан Франциско приключи без голове и Австралия зае второто място в групата и се класира за 1/16-финалите, докато Парагвай също има 4 точки и на практика може да счита за почти сигурен участник в елиминациите като един от най-добрите трети отбори.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!