Турция свали дрон, приближил въздушното ѝ пространство

15.12.2025 / 21:18 0

Снимка: Пиксабей

Турция е свалила дрон, който е „загубил управление“ и се е приближавал към турското въздушно пространство откъм Черно море, съобщи Министерството на отбраната на страната, цитирано от bTV.

„За да се предотвратят каквито и да било неблагоприятни последици, дронът беше свален в безопасна зона извън населено място“, заявиха от отбранителното ведомство. 

 

