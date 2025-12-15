Турция свали дрон, приближил въздушното ѝ пространство

Снимка: Пиксабей

Турция е свалила дрон, който е „загубил управление“ и се е приближавал към турското въздушно пространство откъм Черно море, съобщи Министерството на отбраната на страната, цитирано от bTV.

„За да се предотвратят каквито и да било неблагоприятни последици, дронът беше свален в безопасна зона извън населено място“, заявиха от отбранителното ведомство.

