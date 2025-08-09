Турция свиква спешна среща заради израелския план за окупация на Газа

Пиксабей

Турският министър на външните работи Хакан Фидан обяви днес по време на посещение в Египет, че страната му свиква спешна среща на Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) заради плановете на Израел за пълна окупация на град Газа, съобщи „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

На среща с египетския си колега Бадр Абделати в Ел Аламейн Фидан заяви: „Като председател на Съвета на министрите на външните работи на Организацията за ислямско сътрудничество решихме да свикаме среща на ОИС“.

Турският външен министър отправи остра критика на намеренията на Израел и каза, че „този план е нов етап на израелската политика на експанзия и геноцид“.

От своя страна Абделати потвърди, че „хуманитарната катастрофа в Газа“ е била основна тема на разговора му с Фидан, и допълни, че Египет и Турция са единни в осъждането на окупацията и разширяването на израелския контрол в Газа.

Двамата министри обявиха, че ще започнат усилия за координация с арабските страни, за да постигнат извънредно заседание на Съвета за сигурност, посветено на развитията в ивицата Газа.

Хакан Фидан съобщи, че до момента Турция е доставила 102 хиляди тона хуманитарна помощ на палестинците в Газа, като благодари на Египет за сътрудничеството му при осъществяването на хуманитарните доставки.

И двете страни потвърдиха подкрепата си за създаването на независима палестинска държава в границите от 1967 г.

Наред с Газа Фидан и Абделати обсъдиха и други регионални въпроси. Те подчертаха значението на запазването на териториалната цялост на Сирия и необходимостта от инклузивно вътрешнополитическо решение. Друга тема на срещата им е била нуждата от политически процес за гарантиране на единството и стабилността на Либия.

„Никакви географски решения в региона не могат да бъдат обсъждани без международна легитимност. Няма да позволим никоя страна да се намесва във вътрешните работи на държави под претекста за защита на дадено малцинство“, каза Абделати.

Той и Фидан изтъкнаха ангажимента си за прекратяване на конфликтите в Судан със запазване на териториалната цялост на страната. Те призоваха Израел да прекрати окупацията на пет зони в Ливан в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.

Също така двамата министри обявиха очакванията си за посещение на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Египет през следващата година като част от стратегическото сътрудничество на високо равнище между двете страни.

