Турция връща българи от границата, не признава българските безсрочни лични карти

Граничните власти изискват валиден международен паспорт

Български граждани са изправени пред сериозни изненади и принудително връщане от българо-турската граница, тъй като властите в Турция на практика отказват да признават нашенските безсрочни лични карти, алармират от вестник "Сега".

Проблемът засяга документите от стария образец, които са били издадени преди повече от 10 години към момента на влизане в съседната държава. При тези обстоятелства турските служители изискват задължително представяне на валиден международен паспорт. Липсата на своевременно предупреждение на официалния сайт на Министерството на външните работи оставя десетки пътуващи напълно неинформирани до самия пункт.

Преминаването на българо-турската граница с безсрочен личен документ е позволено по закон, но съдържа скрита уловка, за която туроператорите вече масово сигнализират клиентите си. Ако документът е издаден преди повече от десетилетие, той автоматично се счита за невалиден от турска страна. Поради липсата на ясни указания в държавните информационни портали, много хора научават за изискването в последната минута или при проверка на самата граница, което проваля екскурзии, бизнес пътувания и семейни посещения. Експертите съветват всеки, който притежава по-стара лична карта, изрично да използва международен паспорт при организиране на престоя си.

Новите правила в южната ни съседка удрят най-сериозно по-възрастното население в България. В продължение на дълги години у нас безсрочни лични карти се издаваха на абсолютно всички граждани, навършили 58 години. По официални данни на Националния статистически институт (НСИ) хората в тази възрастова група в страната наброяват близо 2 000 000 души. Всички те, ако в момента са на възраст над 68 години и носят старите си безсрочни документи, рискуват да бъдат спрени на браздата, ако няма в себе си алтернативен документ за самоличност.

Крайният срок за подмяна на документите

Освен с международните рестрикции, притежателите на безсрочни документи трябва да се съобразят и с мащабните законодателни промени у нас, продиктувани от европейските регламенти. В България издаването на безсрочни лични карти бе окончателно прекратено на 16 юни 2024 година. По данни на БТА, тогавашният служебен министър на вътрешните работи Калин Стоянов обяви по повод въвеждането на новите биометрични документи в Шабла, че те вече притежават високо ниво на защита и съдържат задължителни електронни данни и пръстови отпечатъци.

Според действащото законодателство, всички стари лични карти и безсрочни документи за лица над 58 години ще спрат да бъдат валидни в България на 2 август 2031 година. Към настоящия момент на гражданите между 18 и 70 години се издават единствено карти със срок от 10 години. Частично изключение е предвидено само за хората над 70-годишна възраст, които имат право на избор между 10 или 30 години валидност, като за тях административната услуга остава напълно безплатна.

