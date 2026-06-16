Турция задържа 27 души по разследване за корупция, свързано с кмета на Истанбул

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Турската полиция задържа 27 души в рамките на разследване за предполагаеми нередности при издаването на разрешения за ползване на сгради, свързани с проекти на конфискуваната строителна компания на намиращия се в затвора кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщават ДПА и Анадолската агенция.

Полицията е извършила акции в Истанбул и още две провинции, като обект на операцията са били служители на общината, строителни фирми и компании за строителен надзор. Един от заподозрените се намира в чужбина.

По информация на Главната прокуратура на Истанбул разследването е свързано с твърдения, че няколко проекта в истанбулския район Бейликдюзю са получили разрешения за ползване въпреки нарушения на строителните и устройствени разпоредби.

Заподозрените са обвинени във фалшифициране на официални документи, нарушения на строителното законодателство и измама срещу държавни институции.

"Имамоглу Иншаат" - строителната компания, която преди е била собственост на семейството на Екрем Имамоглу - беше конфискувана от турските власти през 2025 г. след задържането на кмета на Истанбул в рамките на по-широко разследване за корупция, пише news.bg.

Това разследване е част от по-мащабна проверка срещу това, което прокуратурата определя като престъпна мрежа, свързана с Имамоглу - смятан за потенциален претендент срещу дългогодишния президент на Турция Реджеп Тайип Ердоган.

Екрем Имамоглу многократно е отхвърлял обвиненията срещу себе си и определя разследванията и съдебните дела като политически мотивирани.

Редактор "Екип на Петел",

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