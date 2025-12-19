Турция залови над 160 кг хероин в тир с храни за България
снимка: МВР
Турските власти на митническия пункт Гюрбулак на границата с Иран край град Догубеязит в Източна Турция са разкрили 163,9 килограма хероин при опит да бъде превозен нелегално до България през Турция.
По информация на турската държавна радио и телевизия ТРТ Хабер наркотикът е разкрит в ТИР, превозващ хранителни стоки за България, натоварен с консервирани храни, предаде БТА.
ТИР-ът пристигнал на турския гранично-пропускателен пункт от Иран, като на турската митница бил подложен на проверка от екипи на областната жандармерия в Догубеязит съвместно с екипи на Дирекцията за охрана на митниците.
Според митническите документи камионът превозвал хранителни стоки за България през Турция.
При направената митническа проверка е установено количество от 163,9 кг хероин, укрит в 1152 на брой пластмасови буркани, разположени в 48 кашона.
Шофьорът на ТИР-а, който е ирански гражданин, е задържан по обвинение в наркотрафик.
