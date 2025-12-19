Турция залови над 160 кг хероин в тир с храни за България

снимка: МВР

Турските власти на митническия пункт Гюрбулак на границата с Иран край град Догубеязит в Източна Турция са разкрили 163,9 килограма хероин при опит да бъде превозен нелегално до България през Турция.

По информация на турската държавна радио и телевизия ТРТ Хабер наркотикът е разкрит в ТИР, превозващ хранителни стоки за България, натоварен с консервирани храни, предаде БТА.

ТИР-ът пристигнал на турския гранично-пропускателен пункт от Иран, като на турската митница бил подложен на проверка от екипи на областната жандармерия в Догубеязит съвместно с екипи на Дирекцията за охрана на митниците.

Според митническите документи камионът превозвал хранителни стоки за България през Турция.

При направената митническа проверка е установено количество от 163,9 кг хероин, укрит в 1152 на брой пластмасови буркани, разположени в 48 кашона.

Шофьорът на ТИР-а, който е ирански гражданин, е задържан по обвинение в наркотрафик.

