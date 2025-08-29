Турция затвори въздушното си пространство за самолети, пренасящи оръжие към Израел

Пиксабей

Турция е затворила въздушното си пространство за израелски самолети, които пренасят оръжие. Това стана ясно по време на изслушването на министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан пред парламента на Република Турция, предаде Анадолската агенция, цитирана от БТА. Днес депутатите се събраха на извънредно заседание заради ситуацията в Газа, а изслушването на Хакан Фидан беше сред точките в дневния им ред в Анкара.

„Няма друга държава освен Турция, която да е толкова напреднала по отношение на санкциите към Израел. Предприехме редица дипломатически, правни и търговски мерки. Прекъснахме напълно търговските си отношения с Израел. Затворихме пристанищата си за държавата. Не позволяваме и на турските кораби да акостират в Израел. Не позволяваме на корабите, които носят оръжие и боеприпаси натам, да навлизат в нашите пристанища, а на самолетите – да прелитат над нашето въздушно пространство“, заяви турският външен министър по време на изслушването си.

От парламентарната трибуна Фидан изрази тревога, че ако "безразсъдните атаки на Израел" продължат, това ще подпали целия регион. Той отново се обяви срещу "геноцида и хуманитарната катастрофа" и подчерта, че Израел потъпква човешките права пред очите на целия свят.

Хакан Фидан препотвърди и позицията за опазване на териториалната цялост на Сирия и се противопостави на "окупационните намерения на Израел" към страната.

Външният министър на Турция определи като риск за целия регион "дългогодишните нападения на Израел над Ливан, Сирия, Газа, Йемен и Иран", които според него разклащат и регионалната стабилност.

