Туск: ЕС няма да накара Полша да признае еднополовите бракове

Кадър Youtube

Премиерът на Полша Доналд Туск заяви, че Европейският съюз няма да принуди Полша да признае еднополовите бракове в националното си законодателство, но страната ще приеме решението на Съда на Европейския съюз изискващо тя да уважава подобни бракове, сключени на други места в обединението, предаде БТА, позовавайки се на полската новинарска агенция ПАП.

Вчера Съдът на ЕС реши, че всички страни членки трябва да признаят еднополовите бракове, сключени в други страни от обединението, дори и ако вътрешното законодателство не предвижда подобни съюзи. Случаят е възникнал в Полша.

В началото на днешното правителствено заседание Туск заяви, че въпросът предизвиква силни емоции и поиска от външния министър Радослав Шикорски да подготви информация за последиците от решението.

Туск допълни, че в момента се работи по законодателство, което да регулира свързани въпроси „по начин, че мнозинството поляци, чрез своето парламентарно мнозинство, смятат за уместно“. Той също така заяви, че работата по проекта „протича хармонично“.

Премиерът заяви, че Полша ще уважи решенията на Съда на ЕС, но ще ги прилага според полските регулации, когато граждани на ЕС, женени в чужбина, идват в Полша. Той допълни, че Полша в миналото се е сблъсквала с „предизвикателствата, представлявани от решенията и тълкуването на един или друг европейски съд“ и отбеляза, че правителството ще се увери, че полската позиция в Европа остава силна, като същевременно ще поддържа националната компетентност, където е необходимо.

Туск повтори, че „никой няма да ни налага нищо по този въпрос“.

Той също така посочи проектозакон, представен от партньорите в управляващата коалиция, който цели да предостави права в сфери, включващи наследяването, собствеността и здравеопазването, макар и да се сблъсква с предизвикателства, заради съпротивата на президента. Проектозаконът беше представен през октомври на Сейма, долната камара на националния законодателен орган и в момента преминава през парламентарни процедури.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!