Туск: Играта за бъдещето на Украйна и цяла Европа навлезе в решаваща фаза

Западът трябва да остане обединен, тъй като навлиза в решаващ момент за бъдещето на Украйна и европейската сигурност, заяви полският премиер Доналд Туск след срещата на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

"Играта за бъдещето на Украйна, сигурността на Полша и цяла Европа навлезе в решаваща фаза", написа Туск в социалната медийната платформа "Х", съобщава БНР.

"Днес е още по-ясно, че Русия уважава само силните, а Путин отново доказа, че е хитър и безмилостен играч. Ето защо е толкова важно да се запази единството на целия Запад", добави той.

