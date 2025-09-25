Туск: Не си правете илюзии за Тръмп, иска да прехвърли отговорността за войната на Европа

Кадър Ютуб

Полският премиер Доналд Туск предупреди да не се правят никакви „илюзии“ относно позицията на Доналд Тръмп по отношение на Украйна, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Той направи изказването си, след като президентът на САЩ промени реториката си и изрази увереност, че Киев може да си върне всички територии, окупирани от Русия.

Вчерашните думи на Тръмп предизвикаха облекчение у някои, но и съмнения у други, че той е готов да остави Европа по-скоро сама в подкрепата си за Украйна срещу руската инвазия.

„Президентът Тръмп заяви, че Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, може да си върне цялата територия“, написа Туск в социалната мрежа X.

„Зад този изненадващ оптимизъм се крие обещание за намалено участие на САЩ и прехвърляне на отговорността за прекратяване на войната към Европа. По-добре истина, отколкото илюзии“, подчерта той.

Националистическият президент на Полша Карол Навроцки пък заяви, че думите на Тръмп са „страхотни“.

И двамата лидери подкрепят помощта за Украйна, но разминаванията им са ясни – Навроцки дава приоритет на отношенията с Белия дом и смята, че ЕС не трябва да се намесва в отбраната, докато Туск настоява, че Европейският съюз трябва да играе активна роля редом с НАТО и Съединените щати.

