Туск: Полша ще издигне паметна стена за жертвите на Волинското клане, извършено от украински националисти

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Полша ще издигне паметна стена за почитането на жертвите от "геноцида", извършен от "украински националисти", обяви днес премиерът Доналд Туск, цитиран от Франс прес.

АФП отбелязва, че това се случва на фона на спора между Варшава и Киев за кланетата по време на Втората световна война.

"Във Варшава ще бъде издигната паметна стена с вечен огън, на която ще бъдат изписани имената на всяка идентифицирана жертва на клането във Волиния. Републиката няма да забрави никоя от тях", обяви Туск във видеообръщение, излъчено в социалните мрежи.

Продължаващите вече десетилетия спорове между Варшава и Киев във връзка с убийствата на мирни граждани, извършени от двете страни по време на Втората световна война, влошават техните отношения, посочва АФП.

Споровете са особено пагубни в контекста на войната, тъй като Полша, която граничи с руския ексклав Калининград и Украйна, е една от основните страни, подкрепящи Украйна, като през нейната територия минават много от доставките на западна помощ.

Полският премиер направи това изявление преди възпоменателните събития на "кървавата неделя", когато през 1943 г. подразделения на Украинската въстаническа армия (със съкращение УПА на украински) и Организацията на украинските националисти (ОУН) убиват хиляди поляци в областта Волиния, намираща се в съвременна Северозападна Украйна.

Според Полша между 70 000 и 100 000 мирни полски граждани са били избити в кланетата между 1943 и 1945 г., докато от украинска страна жертвите от ответните репресии достигат до 12 000 души, посочва БТА.

По думите на Туск това е "геноцид", извършен от "украински националисти".

Докато ексхумациите на жертвите в масовите гробове във Волиния продължават, отношенията между Киев и Варшава се изостриха рязко през май, когато украинският президент Володимир Зеленски реши да кръсти военна част на името на "героите на УПА".

Украйна върна на своя територия също така тленните останки на Андрий Мелник - водач на едно от движенията на ОУН, от което се отцепва УПА.

Двете националистически движения са разглеждани в Украйна като организации, борили се за независимостта на страната срещу Червената армия и Съветския съюз.

От своя страна полският президент Карол Навроцки отне на Зеленски най-високото държавно отличие на Полша – орденът на Белия орел, който украинският президент върна по пощата.

Доналд Туск обаче, който е бивш председател на Европейския съвет и непоколебим поддръжник на Киев срещу Русия, припомни днес, че сближаването и евентуалното присъединяване на Украйна към Европейския съюз неминуемо преминава през съхранението на общата историческа памет.

"Паметта и истината трябва да ни помагат да градим едно по-добро бъдеще, без омраза и презрение. Изграждането на Европа на мира и взаимното уважение, на една помирена Европа след Втората световна война, беше възможно благодарение на истината и на назоваването на нещата такива, каквито всъщност са. Всеки, който желае да се присъедини към тази общност трябва да бъде готов за тази истина", подчерта Туск.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш също призова властите в Киев за постигането на съвместен напредък и ги прикани "да поемат отговорността от миналото".

В пограничния полски град Хелм, откъдето заминават и пристигат влаковете към Киев, днес и утре ще има няколко събития около мястото, където в момента се строи бъдещият Музей в памет на жертвите на Волинското клане.

Редактор "Екип на Петел",

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