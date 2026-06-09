Туск: Полша трябва да бъде включена в мирните преговори за Украйна

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Полша трябва да бъде включена в преговорите, насочени към прекратяване на войната в Украйна, заяви днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

Туск отправи този призив, след като лидерите на Великобритания, Германия и Франция се срещнаха в неделя с президента Володимир Зеленски в Лондон и казаха, че подкрепят преговорите за примирие.

Отсъствието на Туск от преговорите в Лондон породи въпроси във Варшава дали Полша не се изключва от процеса, докато западноевропейските сили се опитват да насочат Киев към преговори с Москва в близко бъдеще, отбелязва Ройтерс.

„Аз съм... много предпазлив по отношение на идеите, които се появяват в Западна Европа за започване на някакъв диалог или разговор с (руския президент Владимир) Путин относно Украйна възможно най-скоро“, заяви Туск на пресконференция.

Полша е твърд поддръжник на Украйна и неин източен съсед в продължаващата вече повече от четири години война срещу нахлуващите руски сили, като предоставя финансова и военна помощ на Киев. Полша се очертава и като една от страните с най-големи разходи за отбрана в НАТО.

В съвместно изявление в неделя британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон приветстваха призива на Зеленски за прекратяване на войната и предложението за пряк диалог между Украйна и Русия с активното участие на САЩ и Европа.

Туск изрази също така недоволство от групата „Е3“, която включва Великобритания, Франция и Германия, но не и другите европейски съюзници на Украйна.

„Разговарях с министър-председателя (на Италия) (Джорджия) Мелони, която не е очарована от съществуването на този формат“, каза полският премиер. „Всякакви споразумения, в които Полша не участва, няма да бъдат задължителни за Полша.“

Туск заяви, че „в близките дни“ ще се състои среща по въпроса за Украйна, в която ще участват Полша и Италия, както и Великобритания, Германия и Франция.

Редактор "Екип на Петел",

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