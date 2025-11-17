Туск: Саботаж с експлозия на жп линия в Полша

Булфото

Експлозия, причинена от саботаж, разруши жп линия по маршрута Варшава-Люблин, съобщи днес полският премиер Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

"По маршрута Варшава-Люблин (при село Мика) има саботаж. Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск в "Екс", предаде БТА.

"Спешните служби и прокуратурата работят на място. По същия маршрут, близо до Люблин, също има щети", каза той.

Местната полиция заяви вчера, че машинист е съобщил за щети по жп линията в Централна Полша.

По-рано Варшава е казвала, че ролята ѝ на разпределителен център за помощи за Украйна във войната я превръща в мишена за саботажи. Москва многократно отхвърли да е замесена в подобни действия.

