реклама

Туск: Траен мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт

26.10.2025 / 15:18 1

Булфото

Полският премиер Доналд Туск заяви, че не очаква траен мир в Украйна, докато руският президент Владимир Путин е на власт, предаде ДПА.

Конфликтът заплашва да се превърне в "постоянна война завинаги", ако нещо драстично не се промени в Русия, обобщи Туск в публикувано днес интервю за британския вестник "Сънди таймс".

"Сега основният въпрос е колко жертви ще видим. Не се съмнявам, че Украйна ще оцелее като независима държава", каза още полският премиер, предаде БТА.

По думите му Русия е изправена пред драматични икономически трудности, не на последно място заради новите санкции на САЩ срещу нейне петролни компании.

"Руснаците обаче имат голямо предимство пред Запада и Европа в частност. Те са готови да се бият... във военно време това е абсолютно решаващият въпрос", каза Туск.

Туск предупреди Великобритания да не се поддава на "сладката илюзия", че войната срещу Украйна е далеч. Русия може да достигне всяка европейска столица, включително Лондон, с балистични ракети с ядрени бойни глави.

Вече сме изложени на масирани атаки в киберпространството, добави полският министър-председател.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 523169 | Одобрение: 97084
Може да се каже и : Мир в Окрайна е невъзможен, докато Зеленото е на власт !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама