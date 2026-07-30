Туск: Всички данни сочат, че падналият обект в Полша, е руска ракета Х-101, но искаме да сме на 100% сигурни

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Обектът, паднал през нощта в нива в източната част на Полша, най-вероятно е руска крилата ракета Х-101. Това заяви полският премиер Доналд Туск.

„Всички данни сочат, че става дума за руска ракета Х-101, но искаме да сме на 100% сигурни както за вида на ракетата, така и за това кой я е изстрелял“, каза Туск по време на извънредно заседание, цитиран от TVP World и БГНЕС.

По-рано украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи в социалната мрежа X, че през нощта руска крилата ракета Х-101 е навлязла в полското въздушно пространство като част от масирания руски удар срещу Украйна, нарушавайки въздушното пространство на НАТО.



Председателят на Европейския съвет Антонио Коща осъди новите масирани руски удари срещу Украйна, както и нарушаването на полското въздушно пространство.

„Тези атаки още веднъж показват, че руската агресия представлява заплаха за сигурността на цяла Европа“, написа Коща в социалната мрежа X.

Инцидентът е станал, докато Русия е извършвала мащабни атаки с ракети с далечен обсег срещу Украйна, пише Си Ен Ен.

По-рано Полша съобщи, че е вдигнала във въздуха изтребители в отговор на руската атака срещу Украйна, която засегна големи части от страната, отне живота на най-малко 8 души, включително деца, и остави няколко души блокирани под развалини.

Редактор "Екип на Петел",

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