Тв водещ извади чудовище от язовир

Якуб Вагнер

Телевизионният водещ и рибар Якуб Вагнер хвана рекордно голям сом в язовир в родната си Чехия и обяви, че 35 години е чакал този улов.

„С дължина от 2,68 метра, той е с четири сантиметра по-дълъг от този, който хванах миналата година“, казва гордо 43-годишният мъж, предаде БТВ.

Снимки показват рибаря във водата с огромното животно.

Вагнер уловил гигантския сом в язовир, южно от Прага. Твърди се, че водата там е особено чиста и топла. Около 4:00 часа сутринта, с уморени очи, той забелязал нещо голямо и тъмно пред надуваемата си лодка на разсъмване.

