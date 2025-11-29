Тя е първата номинирана във финалната осмица на „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Николета е първата номинирана във финалната осмица на „Игри на волята“. В продължила изключително дълга битка, при която водещия Павел даде брейк, тъй като и тя, и Алекс действах изключително мудно, Ники падна.

На другият полус е Мирослав, който спечели имунитет.

„Николета тази загуба ти носи служебна номинация. Още утре ще излезеш на Арената в битка за оцеляване. Въпросът е срещу кого“, коментира Ралица Паскалева.

Дългоочакваните финали в екстремното риалити “Игри на волята” стартираха тази вечер. Калин, Радостина, Алекс, Николета, Теодор-Чикагото, Дино, Траян и Мирослав се впуснаха в първо вълнуващо индивидуално изпитание, в което победата ще означава имунитет, а последното място - сигурна номинация.

Резиденцията в Дивия север ще приветства голямата осмица, но с настъпването на решаващия етап от надпреварата съюзите ще бъдат по-важни от всякога. Тенисистът Траян ще бъде поставен в трудна ситуация, а от избора му може да зависи съдбата на един от опонентите му. Междувременно последният капитан на Феномените Мирослав направи крачка към изпълнение на първия етап от плана си за постигането на голямата победа.

