Тя стана ко-водеща в „Игри на волята“

Наталия от Феномените стана ко-водеща в „Игри на волята“.

Лично Павел Николов ѝ отправи това предложение и тя веднага прие.

Ще си го впиша в CV-то, зарадва се Наталия.

Тя стана ко-водеща за малко. Причината бе битка между Феномените и Лечителите, а сините са с човек повече и така тя отпадна от груповата надпревара.

Наталия Василева е на 44 години и е куклена актриса, а театъра определя като своя първи дом. Тя е българският глас на "Дора изследователката". Пълна с енергия, смешки и благодатно чувство за хумор, тя планира да внесе нужното настроение в своето племе преди всяка битка. Извън духовитата си персона обаче, Наталия е добре подготвена и готова да покаже на всички, че дори и в малките тела, се крият души на големи приключенци.

