Тяло на мъж е намерено на железопътната линия между Змейово и Стара Загора

12.05.2026 / 12:49 0

Снимка Булфото

Трагедия на жп релсите у нас.

Тяло на мъж е открито на железопътната линия между гарите Змейово - Стара Загора вчера, съобщиха от Областна дирекция на МВР.

На спешния телефон 112 минути след 7 часа сутринта е получен сигнал от мъж, че на железния път има легнал човек. На място е изпратен полицейски екип, който открил тялото на мъж, чиято самоличност не е установена.  

По случая е назначена медицинска експертиза, която да установи дали мъжът е бил блъснат от влак, съобщи за БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Стара Загора - прокурор Георги Николов.

Той уточни, че в момента се води разследване и съдебните лекари ще установят причина за смъртта.  

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство.

БТА припомня, че на същата пътна отсечка през март т.г. жена загина ,след като бе ударена от влак. 

