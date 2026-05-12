Тяло на мъж е намерено на железопътната линия между Змейово и Стара Загора
Снимка Булфото
Трагедия на жп релсите у нас.
Тяло на мъж е открито на железопътната линия между гарите Змейово - Стара Загора вчера, съобщиха от Областна дирекция на МВР.
На спешния телефон 112 минути след 7 часа сутринта е получен сигнал от мъж, че на железния път има легнал човек. На място е изпратен полицейски екип, който открил тялото на мъж, чиято самоличност не е установена.
По случая е назначена медицинска експертиза, която да установи дали мъжът е бил блъснат от влак, съобщи за БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Стара Загора - прокурор Георги Николов.
Той уточни, че в момента се води разследване и съдебните лекари ще установят причина за смъртта.
Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство.
БТА припомня, че на същата пътна отсечка през март т.г. жена загина ,след като бе ударена от влак.
