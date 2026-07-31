Тяло на жена е открито в куфар в Белград

Снимка Пиксабей

Турски гражданин на 25 години, идентифициран с инициалите К. Е., е задържан по подозрение, че е убил 28-годишна руска гражданка в Белград, съобщи сръбската телевизия Н1.

Според съобщение на Министерството на вътрешните работи (МВР) се предполага, че след убийството той е опаковал тялото ѝ в куфар и го е изхвърлил във водния канал Визел, пише novini.bg.

Арестът е извършен от служители на МВР в Белград, Криминална полиция и Отдела за борба с тежки престъпления, сексуални престъпления, пътни инциденти и трафик на хора. Заподозреният е задържан на летище „Никола Тесла“, докато се е опитвал да напусне Сърбия.

„Той е заподозрян, че в сутрешните часове на 26 юли тази година е отнел живота на 28-годишната жена в апартамент под наем в квартал "Борча" (в северната част на сръбската столица). След това е поставил тялото ѝ в куфар, пренесъл го е до водния канал Визел и го е скрил там“, се посочва в официалното изявление.

На заподозрения е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 48 часа. След изтичането на този срок той ще бъде предаден на компетентната прокуратура с повдигнато обвинение.

Редактор "Екип на Петел",

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