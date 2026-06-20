Тялото на 72-годишен мъж е намерено в язовир "Дяково"

Снимка: Булфото

Тялото на мъж на 72 години, жител на Дупница, е било намерено тази сутрин в язовир "Дяково", потвърдиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил.

Сигналът е подаден на спешния телефон 112. Самоличността на мъжа е установена, поясниха от полицията.

Близки на мъжа са съобщили днес, че той е напуснал дома си и е в неизвестност, пише БТА.

При първоначалния оглед следи от насилие не са установени. Тялото е транспортирано за аутопсия в Многопрофилната болница в Кюстендил, допълниха от областната дирекция.

По случая е образувано досъдебно производство и е уведомен дежурен прокурор.

Редактор "Екип на Петел",

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