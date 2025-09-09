Тялото на Хриси не е предадено на семейството за погребение

Кадър Нова тв

Тялото на Христина все още не е предадено на семейството ѝ за погребение

Шести ден след смъртта на Христина, която почина след като беше блъсната от АТВ в "Слънчев бряг", семейството ѝ все още не може да получи тялото ѝ за погребение. Близките на жената са притеснени, че се борят с бюрократични спънки, докато четиригодишният ѝ син Марти продължава да се бори за живота си в "Пирогов", предаде Нова тв и Дунав мост.

Юлиян Здравков, роднина на починалата, сподели пред медиите, че тялото на Христина не може да бъде предадено на семейството, тъй като все още няма произнасяне от съдебна медицина. Очаква се то да бъде предадено на близките в началото на тази седмица.

"Имаме съмнения, че се прикриват факти и обстоятелства, защото нещата се движат много бавно. Можем да направим сравнение с други нещастни случаи, виждаме разликата - например случаят в Русе", заяви Юлиян Здравков, цитиран от bTV.

Състоянието на Марти

Малкият Марти, който е в болница "Пирогов", все още не е събуден от кома. Здравков обясни, че има леко подобрение в състоянието му, като лекарите стимулират детето да започне да преглъща. Медицинският екип е посочил, че процесът на събуждане може да отнеме от седмица до два месеца.

Забавяне на разследването

Според Здравков, има свидетели на инцидента в "Слънчев бряг", които все още не са разпитани. Близките на Христина смятат, че е налице сериозно забавяне в работата на разследващите органи, особено в сравнение с бързината, с която действа прокуратурата по случая с пребития полицейски шеф в Русе.

Инцидентът в "Слънчев бряг" стана на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев помете с АТВ петима души на тротоара, включително Христина и 4-годишния ѝ син. Жената почина на 3 септември след дълга борба за живота ѝ.

Промяна в обвинението

Окръжната прокуратура в Бургас се очаква да промени обвинението срещу Никола Бургазлиев в по-тежко. В момента той е обвинен в причиняване на средна телесна повреда на повече от едно лице, но след смъртта на Христина делото ще бъде прехвърлено от Районната на Окръжната прокуратура поради променената тежест на престъплението.

При химико-токсикологичната експертиза в кръвта и урината на Бургазлиев бяха открити следи от употреба на марихуана. Той в момента се намира в ареста, след като първоначално Окръжният съд в Несебър му наложи мярка "домашен арест", която впоследствие беше променена на "задържане под стража" от Окръжния съд в Бургас.

