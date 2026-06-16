Тялото на обявена за издирване жена от Александрово е намерено в землището на селото
Снимка: Булфото
Тялото на обявената за издирване жена от павелбанското село Александрово е намерено в землището на селото от полицейски служители, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.
По случая е започнато е досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора.
Припомняме, че жената е в неизвестност от понеделник - 15 юни.
Редактор "Екип на Петел",
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