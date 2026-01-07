Тялото на жената от родопското село Стърница е открито във водоем

Снимка: Булфото

Във водоем е открито тялото на издирвана жена от родопското село Стърница, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. За БТА Стоилова каза, че 62-годишната Соня Милева последно е видяна на 3 януари 2026 г. около 10:30 ч. в центъра на село Стърница. По молба на близките във вторник - 6 януари, е обявена за общодържавно издирване.

В издирвателните действия се включват и доброволци от селото. Жител на Стърница е намерил вчера жената мъртва в открит водоем в местността Иноглово в землището на смолянското село Славейно.

Образувано е досъдебно производство в Районна прокуратура - Смолян по чл. 127 от Наказателния кодекс - склоняване към самоубийство. Все още няма резултати от аутопсията, но на този етап няма видими следи от насилие, каза за БТА заместник окръжният прокурор Станчо Станчев – говорител на Окръжната прокуратура.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!