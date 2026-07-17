УЕФА отправи пет тежки обвинения към ЦСКА
Стопкадър Спортал.бг
Пет тежки обвинения към ЦСКА отправи УЕФА. За образуваното спешно дисциплинарно производство срещу Дери Сити и ЦСКА след снощния мач между двата отбора съобщи Sportal.bg.
Двубоят бе прекъснат малко преди да измине час игра заради ексцесии по трибуните и подновен след 15 минути.
Обвиненията към Дери Сити са четири - нахлуване на публика на терена; хвърляне на предмети; нарушения на обществения ред; недостатъчна охрана.
Тези към ЦСКА пък са пет - хвърляне на предмети; действия, които са причинили щети на стадиона; нарушения на обществения ред; расистко/дискриминационно поведение; нарушаване на основните правила за прилично поведение на служител.
УЕФА не споменава кой служител на ЦСКА визира.
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