УЕФА посече жестоко Левски

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Апелативната комисия на УЕФА се произнесе по казуса с расистко и дискриминационно поведение на феновете на Левски при гостуването на Борац (Баня Лука) преди седмица.

Срещата завърши при резултат 1:1, а след нея стана ясно, че Европейската футболна централа е отворила процедура срещу шампионите, пише Блиц.

Според решението „сините“ нямат право да продават билети за гостуващи фенове за предстоящата си визита на Университатя (Крайова) във втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Освен това българският клуб трябва да плати глоба от 15 000 долара и има отложена забрана за още едно гостуване (изпитателният срок е две години).

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РЕШЕНИЕТО НА УЕФА

- Въвежда се в изпълнение на отложената дисциплинарна мярка, наложена от Контролния, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА с решението му от 10 септември 2025 г., т.е. да се забрани на ПФК Левски София да продава билети на своите гостуващи привърженици за следващия един (1) мач от клубното състезание на УЕФА, за расисткото и/или дискриминационното поведение на неговите привърженици, в съответствие с член 26(3) от Дисциплинарния правилник на УЕФА.

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- Налага се глоба на ПФК Левски София от 15 000 евро и се забранява на ПФК Левски София да продава билети на своите гостуващи привърженици за още един (1) мач от клубното състезание на УЕФА заради расисткото и/или дискриминационното поведение на неговите привърженици. Въпросната забрана за продажба на билети на неговите гостуващи привърженици е отложена за изпитателен срок от две (2) години, считано от датата на настоящото решение.



*Забележка: Дисциплинарните мерки по време на изпитателен срок не влизат в сила незабавно, но могат да бъдат изпълнени, ако „по време на изпитателния срок е извършено ново нарушение от подобен характер“ (член 26(3) от ДП).

Редактор "Екип на Петел",

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