УЕФА се извини, след като наложи премахването от социалните мрежи на видеоклипове на шотландски фенове, празнуващи класирането на отбора за Световното първенство, поради нарушаване на авторски права, съобщава Ройтерс и БТА.

Асоциацията на шотландските футболни привърженици (SFSA) получи имейл известия от УЕФА, в които се посочва, че е споделила кадри, показващи телевизионно отразяване на победата на Шотландия с 4:2 срещу Дания в квалификациите за Световното първенство в социалната мрежа X без разрешение.

УЕФА, която притежава правата за излъчване на двубоя, заяви чрез говорител на Би Би Си: „Изглежда, че съответното съдържание е било погрешно взето от нашите агенции за защита на съдържанието. Извиняваме се за причиненото неудобство и ви благодарим за разбирането.“

Публикациите показваха фенове от цялата страна, празнуващи след мача във вторник, когато Шотландия си осигури място на Световното първенство за първи път от 1998 година. Впоследствие акаунтът в X на SFSA беше блокиран.

