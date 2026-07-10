УЕФА започна дисциплинарно производство срещу Левски

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УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо футболния Левски. Потенциалните нарушения от "сини" привърженици, присъствали на първия мач от 1-ия квалификационен кръг на UEFA Champions League - гостуването в Баня Лука, са били докладвани от наблюдателя на FARE.

Същите касаят чл. 14 от дисциплинарния правилник - „Расизъм и/или друго дискриминационно поведение“ и по-конкретно обидни скандирания към публиката на етническа основа. Официалните доклади от двубоя, в които твърденията на наблюдателя на FARE не се потвърждават категорично от делегата на срещата, ще бъдат представени на Контролния, етичен и дисциплинарен орган на УЕФА за вземане на решение, предаде БНР.

Без да е ясно на този етап какво решение могат да вземат дисциплинарните органи на УЕФА по този казус, от Европейската централна настоятелно препоръчват да не се продават билети за следващия мач като гост на ПФК Левски в клубните турнири на УЕФА, докато не бъде взето дисциплинарно решение по случая. Клубът има срок, в който да даде своето обяснение за потенциалните нарушения.

Редактор "Екип на Петел",

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