УМБАЛ „Св. Марина“ Варна заведе дело срещу НЗОК за близо 2 млн. евро неплатена дейност

Кадър УМБАЛ „Света Марина“

Административен съд – Варна образува дело по искова молба на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД срещу Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за неизпълнение на парични задължения за оказана болнична и извънболнична медицинска помощ.



Делото е №2355/2026 г., като лечебното заведение претендира изплащане на 1 904 871,07 евро главница за извършена медицинска дейност по клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури. Към сумата е добавена и претенция за 63 504,38 евро мораторна лихва, както и законна лихва върху главницата до окончателното изплащане на задължението.



В исковата молба от УМБАЛ „Света Марина“ посочват, че НЗОК неоснователно отказва да заплати реално извършена, отчетена и проверена медицинска дейност за месеците октомври, ноември и декември 2025 г., както и за януари, март, април и май 2026 г.



Според лечебното заведение причината за отказа е надхвърляне на определените от Районната здравноосигурителна каса – Варна месечни лимити. От болницата обаче твърдят, че дейността е била реално извършена, отчетена и приета без възражения, без установени нарушения, а медицинската помощ е предоставена на здравноосигурени граждани.



В исковата молба се посочва още, че лечебното заведение няма право да отказва своевременно лечение на пациенти заради ограничения в определените бюджети.



Искът е предявен на основание чл. 19ж от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с отказ за заплащане от страна на РЗОК – Варна.



От УМБАЛ „Света Марина“ се позовават и на Решение №6/2024 г. на Конституционния съд, с което забраната за заплащане на надлимитна медицинска дейност беше обявена за противоконституционна.



Предстои Административен съд – Варна да разгледа спора между най-голямото лечебно заведение в Североизточна България и НЗОК.

Редактор "Екип на Петел",

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