УМБАЛ "Канев" търси спешно кръводарители

Снимка Пиксабей

Отделението по Трансфузионна хематология на УМБАЛ "Канев“ се нуждае спешно от кръводарители от всички кръвни групи. Това информират от лечебното заведение, цитирани от Фокус.

"Вашият жест може да спаси човешки живот. Ако сте здрави и сте между 18 и 65 години, отделете 30 минути – те може да означават цял живот за някого".

Можете да дарите кръв всеки делничен ден от 7:30 до 12:00 ч.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!