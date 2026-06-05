УНИПАК–В от Русе: модерни опаковки от велпапе за бизнеса в Северна България

Русенската компания УНИПАК–В е сред утвърдените български производители на опаковки от велпапе и картон с над 30 години опит в сектора. От производствената си база в Русе фирмата е удобен партньор за компании в Северна България, включително бизнеси от Варна и региона, а доставя продукцията си до клиенти в цялата страна.

Профилът на компанията обхваща пълната гама транспортни и търговски опаковки. Най-често използвани остават стандартните кашони от три- и петпластово велпапе, които се проектират спрямо размерите на европалетите и складовите стелажи. Точното оразмеряване намалява празния обем при превоз и ограничава повредите по време на доставка – два фактора, които пряко влияят върху разходите на всеки бизнес с активна логистика.

За продукти, които изискват прецизно пасване и бързо сглобяване на поточната линия, УНИПАК–В предлага щанцовани опаковки по индивидуален проект. Специфичните сгъвки, вентилационните отвори и системите за заключване правят тези решения подходящи за свежи плодове и зеленчуци, за козметика и електроника, както и за промоционални комплекти и дисплей кутии за търговската зона.

Производителят залага и на устойчиво развитие. Велпапето подлежи на рециклиране и често се връща в производствения цикъл, което прави материала естествен избор за компании, следящи екологичния си отпечатък. През последните години УНИПАК–В инвестира в ново оборудване и в проекти за преход към кръгова икономика, насочени към по-ефективно използване на суровините.

Допълнителна стойност носи и собственият капацитет за печат. Флексопечатът осигурява ясни логистични маркировки и брандиране при по-големи тиражи, а дигиталният печат позволява гъвкавост при по-малки серии и сезонни кампании без инвестиция в скъпи печатни форми.

Повече за продуктите и възможностите за поръчка са достъпни на сайта на производителя УНИПАК–В , в категорията кашони от велпапе и при щанцованите опаковки по индивидуален проект .

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