УНСС обяви увеличението на таксите за студентите платено обучение

Университетът за национално и световно стопанство обяви размера на увеличението за тази година на таксите за студентите, приети за обучение срещу заплащане.

Новоприетите студенти в УНСС в професионалното направление "Икономика" ще плащат допълнително към вече заплатената семестриална такса близо 800 лева. Така общият размер на таксата за тях става 1825 лева, предаде БНР.

С 300 лева се увеличава таксата за направленията "Политически науки", "Право", "Администрация и управление", "Обществени комуникации и информационни науки", "Социология, антропология и науки за културата".

За студентите в УНСС, приети платено обучение до миналата учебна година включително, размерът на таксите ще бъде увеличен с 20 процента спрямо миналата година.

