Уатсап пуска нова функция: Пращаш до 7 съобщения без отговор

Кадър Уатсап

WhatsApp тества нова функция за борба със спама, като ограничава броя на съобщенията, които акаунтите могат да изпращат без отговор от получателя. В момента компанията експериментира с различни лимити, пише TechCrunch

Целта е да се определи брой, който да засяга само изпращачите на голям обем съобщения и спамърите.

Всички съобщения от физически лица и фирми се отчитат за този лимит. Това включва и многократно изпратени непрочетени съобщения до един и същ получател. Но ако получателят отговори, тези съобщения се премахват от месечния брой. WhatsApp ще показва предупреждение на акаунтите, които се приближават към лимита.

Според компанията средностатистическият потребител вероятно няма да достигне лимита. Тестът наистина изглежда като създаден специално за фирми и спамъри. Тестът ще бъде пуснат в няколко държави през следващите седмици.

Това е най-новият опит на компанията, собственост на Meta, да се справи с разрастващия се проблем със спама и измамите. Миналата година тя добави възможност за отписване от маркетинговите съобщения на фирмите. През август тази година започна да уведомява потребителите, когато някой, който не е в контактите им, ги добави в група.

Източник: TechCrunch

