Убеждавали Бил Гейтс да даде 370 млн. долара за годежен пръстен

Уорън Бъфет е убеждавал Бил Гейтс да похарчи близо 400 млн. долара за годежен пръстен, става ясно от книгата на Глен Арнолд "The Deals of Warren Buffett Volume 2: The Making of a Billionaire."

Разговорът между Бъфет и Гейтс се състоял през 1993 г. Именно тогава Бил Гейтс и неговата бъдеща съпруга Мелинда посещават Омаха, като основната им задача била закупуването на пръстен.

Бъфет посрещнал двойката на летището, след което ги придрижил до бижутериен магазин на Borsheims. Интересното в този случай е, че Бъфет бе основен акционер в Borsheims, след като сключва сделка четири години по-рано.

Инвеститорът казал на Гейтс (бел. ред. по това време Гейтс бил на челно място в класацията на най-богатите хора в света), че през 1951 г. той отделил 6% от богатството си за покупката на пръстен и че той трябва да направи същото.

През 1993 г. Гейтс притежавал 6.2 млрд. долара, сочат данни на сп. Forbes. Въпреки увещанията на Бъфет, основателят на Microsoft така и не похарчил 370 млн. долара, равняващи се на 6% от богатството му. Днес тази сума с отчитане на инфлацията би се равнявала на 660 млн. долара.

„Не мисля, че имах голям успех в онзи следобед“, шегува се по-късно Бъфет.

Бил и Мелинда Гейтс сключват брак през 1994 г. в Хавай и остават заедно и до днес.

