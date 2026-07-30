Убиецът на британка, открита в куфар в Атина, е изпращал съобщения от телефона ѝ

Кадър Личен архив

Гръцката полиция разследва брутално престъпление в Атина, след като тялото на 38-годишната Елизабет Джейн Рос от Шотландия беше открито сгънато в куфар в необитаема сграда в квартал „Кипсели“.

Според разследващите, извършителите са използвали телефона на жертвата, за да изпращат съобщения на семейството ѝ с цел да спечелят време и да отклонят вниманието. В последните си SMS-и „Елизабет“ заявявала, че има нужда от уединение и молела да я оставят на мира за известно време. Телефонът ѝ останал активен и е бил използван дори по времето, когато смъртта ѝ вече е била официално потвърдена от властите. Телефонният апарат все още се издирва.

„Телефонът е бил използван съвсем умишлено, за да се създаде фалшиво впечатление, че жената е все още жива“, заявяват гръцки следователи пред местните медии.

Хронология на трагедията и откриването

29 юни: Елизабет пристига в Гърция с полет от САЩ и отсяда в столицата при приятели.

15 юли: По данни на полицията, най-вероятно на тази дата жената е била убита.

Откриването: Тялото е намерено от бездомник, който последвал силна, неприятна миризма, идваща от изоставена сграда. Влизайки вътре, той забелязал показал се от изоставен куфар човешки крайник и незабавно алармирал властите.

Ключови следи за разследването

От полицията подчертават, че куфарът не е бил собственост на жертвата, тъй като тя не е пътувала с подобен голям багаж. Това превръща багажника в основен източник на доказателства — криминалистите се надяват да извлекат ДНК профили и пръстови отпечатъци от него, които да ги доведат до извършителя или извършителите.

В момента полицията в Атина възстановява последните стъпки на Елизабет и идентифицира хората, с които тя е контактувала преди изчезването си.

Бащата на жертвата е официално уведомен. Шотландската полиция и британското Министерство на външните работи (FCDO) потвърдиха, че са в постоянен контакт с гръцките си колеги и оказват пълно консулско и психо-социално съдействие на опечаленото семейство.

Редактор "Екип на Петел",

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