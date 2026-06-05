Убиха актьора от "Джуманджи" и "Топ Гън" Джеймс Хенди

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Актьорът Джеймс Хенди, известен с ролите си във филмите „Джуманджи“ (1995) и „Топ Гън: Маверик“ (2022), е бил убит в Съединените щати, пише Los Angeles Times, цитира БТА и Факти.

Според вестника, сутринта на 3 юни мъж се е обадил в полицията, твърдейки, че току-що е убил "човек на греха“. Служителите са отговорили на обаждането в квартал Тарзана в Лос Анджелис, където са открили 81-годишния актьор с прободна рана.

Заподозреният в убийството, 44-годишният Майкъл Гледхил, е казал на полицията, че е мъжът, когото търсят. Впоследствие Хенди е откаран в болница, където е починал от раната си.

Джеймс Хенди се е появявал във филми като „Джуманджи“, „Арахнофобия“ (1990) и „К-9“ (1989). Последната му роля е в блокбъстъра „Топ Гън: Маверик“, където играе бармана Джими.