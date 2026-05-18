Убиха двама полицаи при стрелба в Турция

Снимка Пиксабей

Трагедия в Турция.

Двама полицаи бяха убити, след като заподозрян откри огън по цивилен полицейски екип, изпратен да го задържи в бизнес център в северозападната турска провинция Текирдаг, съобщи сайтът T24.

Инцидентът е станал на третия етаж на шестетажен бизнес център в Чорлу, район в провинция Текирдаг, пише БГНЕС.

Служителите от отдела за обществен ред на полицията в Чорлу били изпратени да задържат Орхан Алтан, срещу когото имало заповед за арест.

По данни на властите Алтан открил огън, след като полицаите влезли в сградата. Двама полицаи били тежко ранени при престрелката и по-късно починали.

Алтан също е бил ранен при акцията, задържан е и е откаран в държавната болница в Чорлу, съобщи турското вътрешно министерство.

