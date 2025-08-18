Убиха полицейска съпруга в Първомай
18.08.2025 / 13:02 1
снимка Булфото
Съпруга на полицай е убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир.
Тежкото престъпление е станало около полунощ.
В момента тече издирване на вероятния извършител, потвърдиха за bTV от МВР.
