реклама

Убиха полицейска съпруга в Първомай

18.08.2025 / 13:02 1

снимка Булфото

Съпруга на полицай е убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир.

Тежкото престъпление е станало около полунощ.

В момента тече издирване на вероятния извършител, потвърдиха за bTV от МВР.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 1 минута)
Рейтинг: 495056 | Одобрение: 90501
Поицаят имал ли е алиби....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама